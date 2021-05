Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, va trebui sa plateasca o amenda pentru ca a facut o baie de multime fara masca in plina pandemie COVID-19 in Maranhao, a anuntat guvernatorul acestui stat din nord-estul tarii, informeaza AFP. Autoritatile sanitare din Maranhao "l-au amendat pe presedintele Republicii, care a provocat adunari fara cea mai mica precautie sanitara", a explicat vineri seara pe Twitter guvernatorul de stanga Flavio Dino. "Legea este aceeasi pentru toata lumea", a adaugat el, mentionand ca decretele in vigoare in Maranhao "interzic adunarile de peste 100 de persoane si impun…