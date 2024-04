Stiri pe aceeasi tema

- Carnea de pui si ouale din Romania sunt fara riscuri pentru consumatori, iar rezultatele analizelor efectuate recent de Agentia Europeana pentru Siguranta Alimentelor (EFSA) atesta ca producatorii romani respecta cu strictete legislatia in vigoare, sustin reprezentantii Uniunii Crescatorilor de Pasari…

- Furtuna Nelson a aparut in Europa și face dezastru intr-o mulțime de locuri. Pana in acest moment, patru oameni au murit, dupa ce s-au inecat in valurile uriașe. Autoritațile se așteapta ca numarul victimelor sa creasca. Iata ce șanse sunt sa vina și in Romania.

- Lipsa masurilor de securitate, a camerelor de luat vederi și a pazei au fost principalele motive pentru care in ultimele trei decenii au avut loc sute de furturi de obiecte patrimoniale din muzeele, universitațile sau bisericile din Romania.

- Guvernul a aprobat, astazi, Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare din bugetul de stat a traducerii și editarii carții naționale in strainatate. Autoritațile iși propun sa sprijine, astfel, efortul oamenilor de cultura, in prezent traducerile fiind o preocupare preponderent individuala a…

- MAE aminteste cetatenilor romani care urmeaza sa efectueze o deplasare internationala sa se informeze asupra conditiilor de calatorie in tarile pe care intentioneaza sa le viziteze, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de imbolnavire cu ”malarie de import”, inclusiv a cazurilor care au dus la decesul…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a afirmat, miercuri seara, la Romania TV, ca autoritatile sunt pregatite pentru recalcularea pensiilor din septembrie, asa cum prevede noua lege. ”Procesul de reevaluare a dosarelor de pensie se apropie de finalizare. Avem peste 95 dintre dosare reevaluate, au…

- Datele Institutului Național de Statistica arata ca din ce in ce mai puțini tineri se afla pe piața muncii din Romania, numarul tinerilor care muncesc fiind in scadere. La polul opus se afla persoanele de peste 50 de ani, tot mai prezente pe piața muncii. In prima jumatate a anului 2023 numarul…