Stiri pe aceeasi tema

- Miliarde de dolari din China stimuleaza unele economii europene, dar unele dintre tranzacțiile incheiate ridica anumite probleme, relateaza BBC . Criticii spun ca acestea sunt „capcane indatorarii”, in care China poate alege ce se intampla daca imprumuturile nu sunt rambursate. In toata Europa, in timp…

- OMV Petrom a obtinut in primul trimestru al acestui an un profit net de 1,748 miliarde de lei, de peste trei ori mai mare decat rezultatul din aceeasi perioada a anului trecut, respectiv 573 milioane de lei, potrivit raportului financiar al companiei. Veniturile din vanzari au atins 11,8 miliarde de…

- Intreruperea lanturilor globale de aprovizionare induse de pandemie si inflatia fulgeratoare au dus la cresterea costurilor pentru orice, de la cutii de aluminiu la forta de munca si transport maritim, fortand industria de alimente ambalate sa creasca in mod regulat preturile produselor. PepsiCo a spus…

- ”Este posibil sa avem o criza economica, fara doar si poate, am avut si cu comisarul european pe economie, domnul Gentiloni, o discutie pe cifre”, a spus liderul PSD, precizand ca ”riscul major este sa vedem de unde va veni aceasta criza”. ”Nu Romania va declansa aceasta criza, este evident. Sunt tarile…

- Venitul net al Aramco in 2021 a crescut cu 124%, pana la 110 miliarde dolari, comparativ cu 49 miliarde dolari in 2020, datorita preturilor mai mari ale titeiului, marjele mai puternice de rafinare si produse chimice si consolidarea activitatilor cu produse chimice in rezultatele anuale ale grupului.…

- R. Moldova și Ucraina au finisat procesul de sincronizare la rețeaua europeana de energie electrica ENTSO-E, anunța autoritațile R. Moldova, transmite Noi.md cu referire la zgd.md. Comisara europeana pentru energie, Kadri Simson, afirma ca proiectul a dat dovada de o cooperare și o determinare extraordinara…

- G7 a condamnat cu fermitate, joi, invadarea Ucrainei de catre Rusia, și a declarat ca vor introduce sancțiuni economice și financiare severe și coordonate impotriva Moscovei, relateaza Reuters. De asemenea, liderii celor mai mari economii anunțat ca sunt „gata sa acționeze” in cazul „perturbarilor”…

- “Grupul Bosch a obtinut o crestere semnificativa a vanzarilor si rezultatelor sale in 2021. Conform cifrelor preliminare, vanzarile totale au crescut cu 10 procente, atingand 78,8 miliarde de euro. Dupa ajustarea pentru fluctuatiile cursului de schimb valutar, cresterea vanzarilor furnizorului de tehnologie…