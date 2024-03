Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei a primit aprobarea Comisiei Europene pentru schema de finanțare a contractelor pentru diferența: 3 miliarde de EUR pentru proiecte de 5000MW energie solara și eoliana. Aceste fonduri vor veni din Fondul pentru Modernizare. 5000MW energie verde (3000 MW parcuri solare și 2000MW parcuri…

- In plin boom al investițiilor in energia regenerabila, Comisia Europeana a aprobat, pentru Romania, o noua schema de finanțare, de 3 miliarde de euro, pentru proiecte noi in fotovoltaice și eoliene. Sunt bani care vor finanța contracte pentru diferența (CfD), prin care prețul energiei electrice va fi…

- Organizațiile neguvernamentale din Romania transmit un semnal de alarma cu privire la pregatirile Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE) pentru implementarea unui sistem de taxare pentru producatorii de energie electrica care utilizeaza panouri solare pentru a vinde surplusul in sistemul…

- Schema de plafonare a facturilor la gaze și electricitate a costat statul roman pana acum circa 23,5 miliarde de lei, iar, pentru acest an, vor mai fi scoase din bugetul de stat alte 3 miliarde de lei, a afirmat vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in Energie, Gabriel Andronache. El…

- Romania și-a tras singura un glonț in picior prin ințelegerea cu Austria referitoare la „Schengen Air”, susține Razvan Nicolescu, fost ministru al energiei in Guvernul Ponta. Declarația atașata ințelegerii introduce unele criterii suplimentare, iar Romania nu obține o intrare adevarata in Schengen,…

- Grupul bancar olandez ING Groep NV va opri pana in 2040 finantarea in domeniul explorarii si productiei petrolului si gazelor naturale si va tripla noile credite pentru energia regenerabila.

- Ambiția Uniunii Europene de a reduce semnificativ consumul de energie incepe sa produca efecte. Astfel, potrivit unei analize a Agenției Europene de Mediu, la nivelul UE, din 2005 și pana in prezent, a fost inregistrata o scadere pronunțata a consumului de energie primara (16%), iar la consumul final…

- Schema de plafonare/compensare va costa anul viitor bugetul de stat doar trei miliarde lei, fata de 9-10 miliarde lei anul acesta, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, informeaza AGERPRES . „ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei n.r) ne spune ca schema de plafonare…