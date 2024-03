Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, prin forma ordonantei adoptata joi de catre Executiv este eliminata posibilitatea introducerii taxei pe soare pentru prosumatori si se continua schema de sprijin pentru consumatorii de energie electrica si gaze naturale. „Asa cum am promis, mentinem mecanismul de plafonare a preturilor…

- "In trimestrul III al anului trecut, luand in calcul preturile plafonate, deci cele platite efectiv de romani, Romania a avut al patrule cel mai ieftin gaz si a cincea cea mai ieftina energie electrica din Uniunea Europeana. Sunt datele Eurostat pe trimestrul III din 2023. Sunt curios daca aceste stiri…

- Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, transmis vineri AGERPRES, Comisia Europeana a aprobat Romaniei o schema a contractelor pentru diferenta in valoare de trei miliarde de euro pentru a sprijini instalatiile eoliene si solare fotovoltaice pe uscat in vederea stimularii tranzitiei catre…

- Ministerul Energiei are in vedere o serie de masuri care sa duca la noi scaderi ale facturilor la gaze si energie, iar intr-o saptamana – doua va promova in acest sens un act normativ in Guvern, dupa obtinerea tuturor avizelor necesare, a declarat, vineri, ministrul de resort, Sebastian Burduja, intr-o…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta, vineri, ca au fost semnate primele doua contracte cu finantare din Fondul pentru Modernizare pentru institutii publice, fiind vizate doua investitii – in valoare de peste 4,2 milioane de lei - in judetul Bihor. Ministrul anunta ca s-au depus in total peste…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja , și-a prezentat bilanțul la șapte luni printr-un editorial aparut in presa. Sebastian Burduja , deținatorul portofoliului de la Energie a punctat cinci mari realizari in mandatul de șapte luni. Iata-le: 1. Am pastrat prețurile la energie electrica și gaze plafonate…

- ”In 2023, noile centrale electrice puse in functiune au inclus: 496 MW solar, 72 MW eolian si 56 MW hidrocarburi. Totalul este de 624 MW putere instalata, capacitati noi de productie aflate acum la dispozitie sistemului energetic national. Fata de 2022, cifra totala este de aproape 10 ori mai mare (s-au…