- Premierul britanic Boris Johnson i-a cantat piesa „I will survive” („Voi supraviețui”) noului sau director de comunicare. Dezvaluirea a facut-o chiar Guto Harri, pe care Johnson l-a adus sambata ca sef al comunicarii pentru a-si reintregi echipa in urma unei serii de demisii si scandaluri politice.

- Premierul britanic Boris Johnson a numit un nou sef de personal si un director de comunicare in locul demisionarilor din aceste posturi, ca parte a unei reforme in Downing Street prin care incearca sa-si relanseze guvernul dupa saptamani de polemica, scrie duminica EFE, informeaza AGERPRES . Johnson…

- Anglia a renuntat joi la aproape toate restrictiile antiepidemice aflate inca in vigoare pentru a combate COVID-19, o boala alaturi de care, asa cum spera Guvernul de la Londra, populatia locala se va obisnui sa traiasca, asa cum o face deja in cazul gripei, informeaza AFP. Acest „vant de libertate”…

- Premierul britanic Boris Johnson incearca miercuri sa isi pastreze functia in fata unei revolte a parlamentarilor conservatori; multi dintre acestia sunt indignati de dezvaluirile despre petrecerile organizate la resedinta sa oficiala din Downing Street, in timp ce in Regatul Unit erau in vigoare…

- Pese 50% din noile cazuri raportate in Irlanda sunt cu noua varianta Omicron a virusului, au transmis oficialii din domeniul sanatații, citați de The Independent. Și in Marea Britanie, unde au fost raportate duminica alte 12.133 de cazuri de COVID-19 cu Omicron, guvernul estimeaza ca noua tulpina este…

- Marea Britanie ar putea pune in aplicare masuri mai severe anti-COVID-19, inclusiv munca de acasa, inca de joi, in incercarea de a incetini raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, potrivit unor rapoarte media. Informațiile arata ca premierul britanic Boris Johnson ar putea anunța inca de miercuri…