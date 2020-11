Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto Dacia a anuntat miercuri preturile pentru noile modele Logan, Sandero si Sandero Stepway, astfel ca acestea pornesc de la 8.400 de euro pentru noul Logan, 8.600 de euro pentru noul Sandero si 12.050 de euro pentru noul Sandero Stepway, iar primele livrari sunt programate in luna…

- CHIȘINAU, 27 oct - Sputnik. Ofițerul de presa al Inspectoratului General al Poliției Silvia Vetcu a precizat pentru Sputnik Moldova ca șoferul unui automobil marca Dacia, un barbat in varsta de 43 de ani, se deplasa de la Chișinau spre Hancești. © Facebook / DSEVideo: O casa cu trei nivele…

- Adica nu vor mai avea un diesel 1.5 dCi ci doar un diesel Mercedes de doi litri care ofera o putere maxima de 116 CP. In plus fata de acestea Mercedes renunta la cutia 7DCT construita la Sebs in Romania in favorea unei transmisii 8DCT. Atat modelele CLA cat si modelele…

- Productia de autoturisme in Romania, crestere de peste 55% in septembrie 2020. In septembrie 2020, au fost produse in Romania un numar de 57.846 autoturisme, o crestere de +55.7% fata de perioada similara din 2019 respectiv 37.153 unitati. Dintre acestea 36.416 unitati au fost produse in uzina DACIA…

- Dacia Spring nu va fi fabricat in Europa, cel puțin planurile Renault nu prevad alta varianta in acest moment, datorita beneficiilor pe care China le ofera: acces la componente, intr-un veritabil ecosistem al producției de vehicule electrice, intr-o țara care are deja 60% din vanzarile de automobile…

- Horoscop Urania saptamanal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 17 - 23 octombrie 2020 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești.Horoscop…

- Nelu Tataru a anuntat noi schimbari majore in privința modului in care vor fi tratate cazurile de asimptomatici. Acestia nu vor mai fi tratati la spital, iar cei cu comorbiditati vor fi monitorizati acasa. De...