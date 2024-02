Stiri pe aceeasi tema

- Industria este in al cincilea an consecutiv de scadere. „E firesc: Germania e bolnavul Europei. Nu poate sa fie Germania intr-o stare de recesiune și industria din Romania sa zburde”, a declarat Bogdan Nichisoiu, rating manager Coface Romania.

- Vanzari in creștere cu 14,8% fața de anul 2022. Gama Dacia ocupa integral clasamentul celor mai vandute 5 modele din Romania. Dacia a inmatriculat in 2023 un numar de 46.124 de vehicule pe piața din Romania, in creștere cu 14,8% fața de cele 40.179 de unitați comercializate in anul precedent. Dacia…

- In 2023, the Dacia car manufacturer sold 46,124 vehicles in Romania, up 14.8% from 40,179 units in 2022, according to a Dacia press statement released on Tuesday.In 2023, the top five best-selling car models in Romania were entirely occupied by the Dacia range. Topping the sales ranking by…

- Patru tinere din Olanda au creat un concept numit ,,biblioteca de haine” in speranța ca pot reduce impactul pe care industria textilelor il are asupra mediului inconjurator. Conform AFP, din ,,biblioteca de haine” se pot imprumuta tunici, rochii, bluze ori jachete. Aceasta se afla in Amsterdam și…

- ARAD. Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad, in parteneriat cu Centrul Clinic Internațional de Microscopie in Stomatologie Arad, Asociația pentru cultura și tineret „Vasile Goldiș” Arad, cluburile de fotbal UTA si Viitorul, Consiliul Local Arad și Centrul Municipal de Cultura Arad, a derulat…