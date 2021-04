Stiri pe aceeasi tema

- „Creșterea numarului de doze va permite vaccinarea pe scara larga din aprilie și va necesita mobilizarea unui numar mai mare de profesioniști competenți care sa vaccineze rapid persoanele relevante”, afirma The Haute Autorite de Sante (HAS), intr-un comunicat citat de Reuters.In context, autoritatea…

- Un individ de 23 de ani a fost condamnat marti de un tribunal din Nimes, in sudul Frantei, la 20 de ani de inchisoare pentru asasinarea Nicoletei, o tanara prostituata originara din Romania care visa la o viata mai buna in Franta, noteaza AFP. Citește și: Un medic de la UPU-SMURD vorbește…

- Mai mult de o cincime din populația UE (20,6%) avea 65 de ani și peste in ianuarie 2020, cu 3 puncte procentuale mai mare decat ponderea corespunzatoare din deceniul anterior, potrivit datelor furnizate de Eurostat. In toate statele membre ale UE, cea mai mare pondere a persoanelor in varsta din populația…

- In Viena va incepe 'de indata' administrarea vaccinului de la AstraZeneca impotriva COVID-19 si locuitorilor cu varsta de 65 de ani si peste, au comunicat miercuri autoritatile capitalei austriece, in pofida anunturilor initiale despre o lipsa de date privind eficacitatea acestuia la varstnici, transmit…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca susține utilizarea testelor non-invazive, bazate pe saliva, in școli, pentru ca starea de siguranța in școli sa se imbunatațeasca și elevii sa nu mai fie traumatizați. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a fost intrebat, sambata…

- Mai mulți romani sunt cercetați dupa ce ar fi format o grupare infracționala și ar fi furat, astfel, bunuri din TIR-uri aflate in mers, pe teritoriul Franței. Prejudiciul estimat de anchetatorii romani și francezi se ridica la 3,5 milioane de euro. Doi suspecți au fost reținuți, in timp ce alți șase…

- Alianta Nord-Atlantica isi va instala la Toulouse, in sud-vestul Frantei, un centru de instruire si de experimente in domeniul spatial, a anuntat vineri Ministerul Armatelor francez si Centrul National de Studii Spatiale din Franta (CNES), potrivit AFP. Ministrul armatelor, Florence Parly,…

- Ministerul Afacerilor Externe face precizari legate de modificarea conditiilor de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul pandemiei de COVID-19 In continuarea informatiilor transmise in data de 22 ianuarie 2021 privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul…