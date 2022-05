Stiri pe aceeasi tema

- Bone Ferenc, principalul suspect in cazul tinerei din Cluj-Napoca, gasita ucisa in Bihor, și-ar fi recunoscut fapta. Barbatul a fost prins, joi seara, in Oradea, ascuns intr-un vagon dezafectat din zona garii.

- Bone Ferenc, suspectul in cazul uciderii femeii disparute din Cluj-Napoca, adus in catușe la Cluj, și-ar fi recunoscut fapta. Individul ar fi sugrumat-o pe tanara din cauza invidiei. Era gelos pentru ca femeia avea multe activitați sociale, in timp ce el nu. Reamintim ca Bone Ferenc, barbatul de 43…

- Bone Ferenc, barbatul suspectat ca si-a ucis iubita, i-a invelit trupul in saci de gunoi si l-a aruncat pe un camp, a fost prins, joi seara, in judetul Bihor. ”In urma activitatilor investigativ-operative, dar si a mediatizarii situatiei in cauza, barbatul in varsta de 43 de ani a fost depistat de catre…

- Dragostea nu are varsta, iar un cuplu din Italia a demonstrat din plin acest lucru. Un tanar in varsta de 19 ani a cerut o in casatorie pe iubita lui care are 76 de ani.Diferenta de varsta dintre cei doi este de 56 de ani. Acest lucru nu i a afectat, iar drept dovada stau imaginile surprinse care au…

- Barbatul din Bihor care este supect de uciderea iubitei sale a fost cadru didactic la o Universitate. Bone Ferenc este de negasit, iar oamenii legii l-au dat in urmarire naționala, dupa ce tanara a fost gasita fara suflare. Ce au gasit anchetatorii in domiciliul acestuia.

- Primul sarut de la „Insula iubirii”, sezonul 6 dintre un concurent și o ispita a avut loc in ediția din 10 mai. Rey nu a mai rezistat tentației și a sarutat-o pe Eda, ispita de care e atras și alaturi de care petrece tot timpul de la inceputul show-ului. Date-urile individuale i-au scos din resorturile…