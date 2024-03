Stiri pe aceeasi tema

- Daca in urma cu jumatate de an o cerea de soție in fața tuturor, la un concert de-al artistei Oana Radu, iata ca s-a produs și desparțirea! O fosta ispita de la Insula Iubirii confirma ca a avut loc separarea dintre el și iubita. Ce s-a intamplat și de ce au ajuns cei doi sa nu-și mai vorbeasca. Declarații…

- Catalin Crișan a trecut prin doua divorțuri, iar acum traiește o noua poveste de iubire. Artistul in varsta de 56 de ani a prezentat-o pe Camelia, iubita pe care a ținut-o ascunsa aproape un an de zile. Prima data, Catalin Crișan a fost casatorit cu Lucia Bubulac, de care a divorțat pe 29 septembrie…

- Gabriela Elena Bacinica a facut mai multe declarații cu privire la relația dintre ea și Marius Elisei. Cei doi formeaza un cuplu de șase luni, insa, au aparut cateva zvonuri cu privire la desparțirea lor. Aceasta afirma ca partenerul ei de viața o susprinde in fecare moment in mod placut și au planuri…

- Un roman, in varsta de 26 de ani, in inchisoare, dupa ce a refuzat sa plateasca o amenda! Tanarul a vrut sa ajunga in spatele gratiilor. El a primit avertismente legale cu privire la consecințe.

- Fostul star paralimpic Oscar Pistorius va iesi din inchisoare vineri, el urmand sa fie eliberat conditionat la aproape 11 ani dupa ce si-a ucis iubita, Reeva Steenkamp, potrivit Reuters . Pistorius – supranumit „Blade Runner” pentru picioarele sale protetice din fibra de carbon – a impușcat modelul…

- Un barbat de 41 de ani, originar din mun. Chișinau a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 10 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de timp inchis pentru violența in familie soldata cu decesul victimei. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani.

- Dinu Maxer pare ca și-a gasit fericirea in brațele Magdalenei Chihaia. Cei doi colaboreaza și pe plan muzical, artistul a ajutat-o sa lanseze o piesa cover de Craciun, iar el a interpretat personajul principal.

