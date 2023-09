Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni ca nu se vor impozita titlurile de stat si a marturist ca la un moment dat s-a pus in discutie ca masura de ultim moment.Intrebat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, despre impozitarea titlurilor de stat, ministrul Finantelor…

- Ministrul Finantelor a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, ca nu va creste cota de TVA prin planul de masuri fiscale pregatit de Executiv. ”Nu va creste. (..) Acest plan pe care il critica toata lumea tine in viata aceste mari avantaje ale sistemului fiscal, 19% TVA si…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni ca ANAF se va reorganiza, iar acest plan in curand va fi aprobat la propunerea Ministerului de Finante in Guvernul Romaniei si vor intra pe o traiectorie normala. Ministrul a mai spus ca, desi avem bani alocati de la Comisia Europeana pentru ca digitalizarea…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a subliniat marti ca Romania nu are probleme de incapacitate de plata si a spus ca prin afirmatiile sale a dorit sa atraga atentia asupra dificultatilor financiare cu care se poate confrunta tara noastra, in cazul in care nu sunt implementate masuri de combatere a…

- „Sper ca mult criticata reforma ordonanta de urgenta a austeritatii, care este pentru Romania, un reper, o rascruce. Romania se afla la o rascruce de drumuri, iar aceasta ordonanta de urgenta aduce cu sine, de asemenea, descentralizare serviciilor publice, aduce cu sine regionalizarea anumitor servicii…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, spune ca Romania nu poate lua bani din PNRR fara reforma pensiilor speciale, reforma sistemului public de pensii, reforma privind guvernanta companiilor de stat si reforma salarizarii bugetare. „Inainte de toate, ne concentram pe o serie de masuri pentru a imbunatati…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a afirmat ca Programul Anghel Saligny are un buget de 51 de miliarde de lei, atat pentru drumuri si poduri, cat si pentru apa si canalizare si a precizat sunt 4.683 de obiective, iar pana in prezent au fost incheiate 1.516 contracte.Adrian Vestea a fost…

- Adrian Vestea a fost intrebat miercuri, la Prima News, despre cele 74 de noi contracte semnate prin Programul Anghel Saligny, cum vor decurge acestea si ce ar trebui sa schimbe in comunitatile respective. “Prin Ministerul Dezvoltarii, in decursul timpului, au fost mai multe programe nationale de dezvoltare…