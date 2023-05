Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Veselovski, globetrotter-ul roman care a vizitat 72 de țari cu 5 dolari pe zi, a venit in ediția 18 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 3 mai 2023 pentru a-i surprinde pe jurați cu preparatul sau și dezvaluirile uluitoare.

- Alin Vadean a venit la Chefi la cuțite dupa mai mulți ani petrecuți in bucatarie. Concurentul a incercat sa ii surprinda pe jurați, dar nu și-au dat seama ce se afla, de fapt, in acea farfurie. Tanarul a izbucnit in lacrimi cand și-a dat seama ce greșeli a facut.

- In ediția cu numarul 11 din aceasta seara, din sezonul 11 Chefi la cuțite, un concurent care spune ca a calatorit in peste 220 de țari i-a impresionat pe jurați. Ciprian Enea spune ca are 13 pașapoarte și se descrie ca fiind primul roman care a vizitat toate țarile lumii și care a vazut cele 7 minuni…

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 11, Alin Dumitru Dop, in varsta de 12 ani, este pasionat de gatit, iar puștiul este sportiv de performanța și practica tenis de la varsta de șase ani. Concurentul i-a impresionat pe chefi cu preparatul sau. Iata care a fost verdictul juraților!

- In ediția din aceasta seara, jurații au aflat povestea de viața impresionanta a lui Adrian Hampu, concurentul care și-a pierdut mama in timpul pandemiei. De meserie bucatar, concurentul și-a dorit sa ii indeplineasca una dintre cele mai mari dorințe ale femeii care i-a dat viața.

- Ionuț Ababe este unul dintre cei mai hotarați bucatari de la Chefi la cuțite! Concurentul și-a spus povestea de viața in emisiune. Provine dintr-o familie numeroasa, cu 9 copii, și a fost nevoit sa plece de unul singur in strainatate pentru a-și caștiga painea.

- In ediția 6 din sezonul 11, Chefi la cuțite, Andrei Mahala a venit sa ii surprinda pe jurați cu un preparat italian. Concurentul a pregatit melanzane parmigiana și a impresionat cu povestea lui. Andrei Mahala are 33 de ani și locuiește in Cluj-Napoca, insa pentru o buna perioada de timp a stat in Italia.