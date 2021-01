Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stanoevici a murit cu zile pentru ca a fost infectat cu un microb din spital, afirma fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu: „Propaganda asta infecta spune ca din cauza virusului ucigaș”. Citește și: OFICIAL - Lista bolilor care sunt PRIORITATE ZERO la vaccinarea anti-Covid-19…

- Liviu Dragnea, aflat in inchisoare, s-a vindecat de COVID, dar are dureri mari la coloana, susține fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu. „Starea sa de sanatate nu s-a ameliorat. A scapat de Covid, dar are dureri mari la coloana. L-au transferat acum la spitalul penitenciarului Rahova, au…

- Monica Pop a precizat pe Facebook ca oamenii trebuie sa stie care sunt contraindicatiile vaccinului, care sunt efectele adverse si daca cei care au avut boala mai au nevoie de imunizare. „CORECT INFORMATI?! PROSPECTUL? OAMENII TREBUIE SA ȘTIE: Care sunt CONTRAINDICATIILE acestui vaccin? Afectiuni, sarcina,…

- Un deputat PSD este internat in stare grava la spital, fiind infectat cu noul coronavirus. Deputatul PSD de Buzau Sebastian Radu se afla in stare grava in spital din cauza infectiei cu SARS-COV-2, el fiind transferat de la Buzau la Spitalul Militar Central din Bucuresti, conform News.ro. The post Deputat…

- Cazul celor șase pacienți COVID morți din cauza lipsei paturilor ATI la Timișoara a scos la iveala nu numai o incapacitate manageriala la Spitalul Victor Babeș, ci și o precaritate in comunicare a autoritaților, care a culminat cu reacția președintelui Klaus Iohannis, pe principiul „ghinion”. Un medic…

- O statistica interesanta se inregistreaza in cazul deceselor din cauza COVID, in randul romanilor, in țara și in afara granițelor. Spre deosebire de Romania, in afara granițelor, in diaspora, foarte puțini concetațeni au murit din cauza COVID. Daca in țara noastra se inregistreaza, la aceasta ora,…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…