- Economia Marii Britanii a inregistrat in primul trimestru al anului 2024 cea mai mare crestere din ultimii aproape trei ani, punand capat recesiunii tehnice in care intrase in a doua jumatate a anului trecut si oferind un impuls premierului Rishi Sunak inainte de alegeri, relateaza Reuters si AFP, preluate…

- Doua trimestre consecutive de contractie economica sunt in general considerate de economisti ca fiind definitia unei asa-numite recesiuni „tehnice”. Oficiul National de Statistica a anuntat vineri ca produsul intern brut a crescut cu 0,6% in primele trei luni ale anului, aceasta fiind cea mai mare crestere…

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar.In luna aprilie a acestui an, acest indice s-a situat…

- Ambasadorul SUA in Ungaria a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a i se transmite un protest in urma unor declaratii ale lui Joe Biden, care a spus ca Viktor Orban cauta sa impuna o dictatura in Ungaria, presedintele democrat facand aceste afirmatii dupa ce rivalul sau republican la…

- Premierul britanic Rishi Sunak a cerut duminica tarilor occidentale sa fie „mai indraznete” si sa confiste activele rusesti inghetate pentru a le redistribui apoi Ucrainei, informeaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- PIB-ul Regatului Unit a scazut pentru al doilea trimestru consecutiv; in al patrulea trimestru din 2023, cifra a scazut cu 0,3% fața de trimestrul precedent. Acest lucru se poate deduce dintr-o estimare preliminara a Oficiului Național de Statistica (ONS). „Economia s-a contractat acum doua trimestre…