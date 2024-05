Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii municipali se intrunesc astazi, 18 aprilie, intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt 13 subiecte, printre care și adjudecarea la licitație publica a mai multor terenuri din capitala

- Numarul infecțiilor cu virusul gripal, in scadere in Timiș. In ultima saptamana, la nivelul județului Timiș, medicii au raportat Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș doar șase cazuri de gripa, dintre care jumatate tratate in unitați sanitare, dupa ce in saptamana...

- Un focar de rujeola cu 12 cazuri este in evoluție in comuna Baia, in satul Bogata, a informat miercuri purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Cristina Agavriloaei. Aceasta a declarat ca este vorba despre 12 copii nevaccinați sau cu schema de vaccinare incompleta. In urma ...

- O batrana in varsta de 87 de ani, din Ialomița, este cercetata pentru trafic de droguri, dupa ce oamenii legii au descoperit ca era pionul principal intr-un grup de traficanți. Citește și: Radu Perianu, desemnat candidat al PNL Argeș la șefia Consiliului Județean Pe data de 29 februarie 2024, procurorii…

- Institutul National de Sanatate Publica, in colaborare cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si cu asociatiile pacientilor cu boli rare, are in plan dezvoltarea Registrului National al Bolilor Rare, in acord cu recomandarile Consiliului Uniunii Europene privind actiunea in acest domeniu,…

- Politistii timiseni de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase efectueaza cercetari in rem pentru nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, dupa ce in curtea Laboratorului de Igiena a Radiatiilor din Timisoara al Directiei de Sanatate Publica (DSP)…

- Deoarece s-a constatat ca amplasarea locurilor de asteptare a clientilor taxi pe str. Obor, in zona blocului 1 Chimica, afecteaza buna desfasurare și fluenta traficului, Primaria Buzau a decis mutarea acestui amplasament in Piata Teatrului, adiacent Directiei de impozite și taxe locale a municipiului…