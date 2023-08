Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Oprita a oferit prima reactie dupa ce CSA Steaua a egalat-o dramatic pe Chindia, in prima etapa din Liga a 2-a. Antrenorul ros-albastrilor s-a declarat multumit de rezultatul obtinut in deplasarea de la Targoviste. CSA Steaua a remizat in deplasarea de la Chindia. Bogdan Chipirliu a marcat in…

- Chindia – CSA Steaua 1-1, in prima etapa de Liga a 2-a. Meciul de pe stadionul din Targoviste a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Incurajati de aproape 1000 de fani, jucatorii lui Daniel Oprita au avut un start de cosmar. Robert Moldoveanu a scos un penalty inca din primele secunde ale disputei. Tot…

- Daniel Popa a oferit prima reacție dupa ce a marcat impotriva fostei sale echipe in U Cluj – Dinamo 1-1. Atacantul clujenilor a vorbit despre rezultatul de egalitate, dupa partida cu Dinamo. Partida dintre U Cluj și Dinamo s-a incheiat la egalitate, scor 1-1. Partida a contat pentru etapa a 4-a a Ligii…

- In tribune la Oțelul - FCSB va fi și Bogdan Chipirliu, golgeterul celor de la CSA Steaua. Atacantul originar din Galați vine sa-și susțina fosta echipa, dar și pe Ștefan Bodișteanu, cel care i-a fost coleg in sezonul trecut la formația din Ghencea. Cum Liga 2 inca n-a pornit la drum, Chipirliu și-a…

- Denis Alibec, tranșant dupa infrangerea din Supercupa. Atacantul lui Gica Hagi a vorbit despre prestația Farului, pe care o considera una foarte slaba. Sepsi a reușit sa iși apere Supercupa Romaniei, caștigata și in sezonul trecut, in fața campioanei Farul Constanța. Covasnenii s-au impus la Ploiești…

- Viorel Moldovan o vrea pe Dinamo din nou in Liga 1, fiind impresionat de victoria obtinuta de „caini” cu rivala CSA Steaua. Fostul international a remarcat jocul prestat de Ahmed Bani, Deniz Giafer si Lamine Ghezali, pe ultimul marturisind ca il urmareste de ceva timp. Dinamo continua sa spere la promovarea…

- Atacantul bulgar al CSA Steaua, Tsvetelin Chunchukov, 28 de ani, a explicat intr-un interviu acordat GSP.ro ce-i mana in lupta, inca, pe jucatorii roș-albaștrilor, chiar daca le este blocat dreptul la promovare - Tsvetelin, ce va mai motiveaza pe voi luni, contra lui Dinamo București?- Cum adica? Sa…

- Daniel Oprita e devastat dupa Poli Iasi – CSA Steaua 5-1. Antrenorul lui CSA Steaua a spus ca echipa lui e in degringolada. Poli Iasi a invins cu 5-1 pe CSA Steaua chiar daca era dinaintea meciului promovata in Liga 1. Daniel Oprita, devastat dupa Poli Iași – CSA Steaua 5-1 „O rușine, o umilința. […]…