Stiri pe aceeasi tema

- Florin Andone va pleca de la Galatasaray in perioada de transferuri din aceasta iarna, noteaza presa din Turcia. Atacantul roman era imprumutat de Brighton pana la finalul sezonului, dar antrenorul Fatih Terim le-ar fi transmis conducatorilor ca nu mai are nevoie de el, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Dupa o luna extraordinara in septembrie, cand pensia medie incasata de un roman de rand a crescut semnificativ si a ajuns sa depaseasca ritmul de crestere a pensiilor speciale, lucrurile au revenit la normal pe final de an, arata datele Casei Nationale de Pensii (CNPP) analizate de „Adevarul”.

- Ivan Patzaichin, cvadruplu campion olimpic, a fost prezent la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderata de Ovidiu Ioanițoaia, in fiecare miercuri, de la ora 20:00, și a povestit o intamplare din 1982, la Mondialul din Belgrad, cand barca lui s-a gaurit in timpul cursei. „Pentru mine era o rușine sa…

- Cei mai multi votanti din diaspora la alegerile prezidentiale de duminica au fost in Italia si Marea Britanie, Klaus Iohannis obtinand peste tot, la votul din strainatate peste 85% din voturi, conform rezultatelor partiale. In Indonezia, Israel, Irak, Turcia si Ucraina, Dancila a obtinut peste 20%…

- Peste 14.000 de persoane au vizitat, in perioada 14 - 17 noiembrie, Targul de Turism al Romaniei, editia de toamna, unde si-au prezentat oferta 236 de firme din 17 tari, au anuntat, miercuri, organizatorii. Potrivit Romexpo, in acest an, targul a avut un grad de internationalizare de 21%,…

- Pugilista Nicola Adams (37 de ani), dublu medaliata cu aur la Olimpiada și deținatoare a titlului WBO, și-a anunțat retragerea din lumea boxului, potrivit Mediafax.”Am fost avertizata ca orice impact pe care ochiul meu il va mai suferi va conduce cel mai probabil la stricaciuni ireparabile…

- In seara de 30 octombrie 2015, peste 60 de persoane si-au pierdut viata in tragicul eveniment petrecut la clubul Colectiv din Bucuresti, situat in str. Tabacarilor nr. 7, sectorul 4, unde trupa Goodbye to Gravity sustinea un concert de lansare a unui nou album. Incendiul izbucnit in timpul concertului…

- Fotografiile timișoreanului Dragoslav Nedici se vor regasi pentru al doilea an consecutiv in cadrul expoziției foto a Festivalului Internațional de Jazz din Belgrad. „Este o expoziție retrospectiva care sarbatorește cei 35 de ani de existența a festivalului. Sunt singurul fotograf roman care participa…