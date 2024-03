Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie nu are planuri pentru o desfasurare pe scara larga de trupe in Ucraina, a declarat marti un purtator de cuvant al premierului Rishi Sunak, ca raspuns la comentariile presedintelui francez Emmanuel Macron privind trimiterea de trupe in Ucraina de catre statele europene, relateaza Reuters.…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat luni ca trimiterea de trupe occidentale NATO pe teren in Ucraina nu ar trebui "exclusa" in viitor, considerand totusi ca, in aceasta etapa, "nu exista un consens" pentru aceasta ipoteza, transmite AFP, informeaza Agerpres. "Nu exista astazi un consens pentru…

- Wesley Clark, fost comandant al Forțelor Aliate din Europa a vorbit despre ce a facut bine și ce a facut prost America in privința gestionarii razboiului din Ucraina și avertizat ca daca apararea Ucrainei se prabușește, armata rusa va ajunge la granițele NATO și nu se va opri acolo.

- Rușii au in prezent masați peste 260.000 de militari de-a lungul liniei frontului ucrainean, o forța de lupta comparativa cu cea de la declanșarea invaziei in Ucraina in urma cu doi ani. Aceasta concentrare de trupe arata ca Moscova e gata sa declanșeze o ampla ofensiva, in condițiile in care armata…

- Razboi in Ucraina, ziua 728. ​​​​​​​Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca trupele ruse isi vor continua ofensiva cu obiectivul de a inainta mai adanc in interiorul Ucrainei, dupa ce au cucerit orasul Avdiivka.

- Compania britanica de aparare a declarat ca va lucra cu furnizorii sai din Marea Britanie si SUA pentru a produce structurile din titan, primele livrari fiind planificate in 2025. Aceasta a spus ca va incepe livrarile in timp ce va finaliza detaliile contractului si valoarea totala a acestuia. BAE Systems…

- O evaluare declasificata a serviciilor de informații americane impartașita cu Congresul la 12 decembrie arata ca forțele ruse au pierdut 315.000 militari de la inceputul invaziei pe scara larga a Ucrainei.

- Tarile europene trebuie sa "accelereze investitiile in productia de munitie" impotriva unei amenintari militare din partea Rusiei, in cazul in care SUA nu pot sustine Europa in mod eficient, potrivit unui raport al Institutului Regal al Serviciilor Unite (RUSI).In lucrarea sa, profesorul Justin Bronk,…