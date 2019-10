Bode: Va trebui să implementăm de urgenţă managementul profesionist pe OUG 109 'Nu este posibil sa nu ai manager profesionist la o companie cum este compania TAROM si propui pe o doamna daca ti-o recomanda doamna Dancila ca iti mai rezolva bilete pe la Bruxelles sau sa propui un pilot de ATR pentru ca vrei sa cumperi cateva ATR-uri. Este inadmisibil! Eu niciodata nu o sa ma amestec brutal, in asemenea hal sa te implici in politica unor companii care au consiliu de administratie, manageri... !!! Va trebui sa implementam de urgenta, de urgenta, managementul profesionist pe OUG 109 pentru a-i da un mandat - si apropo de TAROM - a-i da un mandat foarte clar sa salveze de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

