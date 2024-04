Comisarul european pentru Economie: UE are nevoie de propria sa Trezorerie Comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, a declarat ca blocul comunitar ar trebui sa infiinteze o Trezorerie centrala care sa poata finanta obiective comune, prin emiterea de Eurobonduri, in conditiile in care UE se confrunta cu solicitari mari de cheltuieli pentru a-si consolida sectorul apararii, transmite Bloomberg. „Nu am nicio indoiala ca UE ar beneficia foarte mult de pe urma unor active sigure permanente care sa reflecta marimea economiei sale. Sunt de asemenea convins ca obiectivul nostru final ar trebui sa fie infiintarea unei capacitati fiscale centrale la nivelul UE”, a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

