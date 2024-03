Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea interimara a autoritații europene de reglementare a aviației a avertizat ca va suspenda aprobarea indirecta a producției de avioane a Boeing, daca se justifica acest lucru. Cu toate acestea, directorul a declarat pentru Reuters ca are incredere ca grupul Boeing abordeaza corespunzator cea…

- Actiunile Spirit au crescut cu pana la 13% vineri, in timp ce actiunile Boeing au scazut cu aproximativ 1%. Spirit Aerosystems are o capitalizare de piata de circa 3,3 miliarde de dolari. ”Nu comentam speculatiile de pe piata”, a declarat un purtator de cuvant al Spirit Aerosystems pentru CNBC. De asemenea,…

- Ryanair, cunoscuta drept una dintre cele mai populare companii aeriene low-cost, a facut un anunț care va influența semnificativ planurile de calatorie ale pasagerilor sai pentru sezonul estival. CEO-ul companiei, Michael O’Leary , a dezvaluit ca prețurile biletelor vor crește cu 10% fața de anul anterior,…

- China a investit masiv in incercarea de a sparge dominatia celor doi producatori occidentali de avioane pe piata globala a aeronavelor pentru pasageri. China a indicat o crestere a eforturilor sale in acest an pentru a promova prezenta C919 si COMAC pe plan intern si international. Avionul este certificat…

- Agentia pentru Siguranta Aviatiei a Uniunii Europene a anuntat marti ca a adoptat o alerta de siguranta a SUA prin care se solicita verificarea unor avioane Boeing 737-900ER, transmite Reuters, potrivit news.ro.Administratia Federala pentru Aviatie din SUA a recomandat duminica operatorilor aeronavelor…

- Autoritatile de reglementare din SUA au ordonat o consemnare la sol temporara a anumitor avioane, pentru verificari de siguranta. Aceasta nu este o masura la fel de severa cum a fost consemnarea la sol a tuturor avioanelor din familia MAX din intreaga lume, in urma cu aproape cinci ani, in urma unor…

- Autoritatea americana de reglementare a transportului aerian a ordonat retinerea temporara la sol a unor avioane Boeing 737 Max 9, dupa ce o sectiune exterioara a uneia dintre aeronave s-a desprins in timpul unui zbor al companiei Alaska Airlines. Administratia Federala americana pentru Aviatie (FAA)…

- Administratia Federala americana pentru Aviatie (FAA) a anuntat ca 171 de avioane trebuie sa fie inspectate. Vineri, zborul Alaska Airlines a fost nevoit sa aterizeze de urgenta in Oregon. Avionul, care transporta 177 de pasageri si echipaj, a aterizat in siguranta in Portland.