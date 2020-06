Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a discutat cu directorii companiilor care gestioneaza infrastructura rutiera si feroviara despre masurile care trebuie luate in zonele afectate de inundatiile din ultimele zile. ”Asigurarea mobilitatii si a cailor de acces in aceste zone afectate este extrem…

- Comisiile de evaluare au intocmit pana in prezent procese verbale de constatare a pagubelor produse de seceta pe o suprafata de 1,3 milioane de hectare, din cele 2,9 milioane care au fost insamantate in toamna anului trecut, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat, in direct la Digi24, ca in acest an aproximativ 80 de kilometri de autostrada vor fi dați in folosința. Oficialul a enumerat șantierele unde lucrarile sunt aproape de finalizare și a vorbit despre proiectele de infrastructura care vor fi incepute in…

- Marile proiecte de investitii in infrastructura au fost accelerate, iar in acest moment sunt 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri nationale, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. „Nu numai ca santierele nu s-au…

- Primaria Capitalei a decis, joi, infiintarea mai multor zone de promenada in centrul Bucurestiului, in condițiile unor restricții ce ar putea ramane in vigoare. Masura, care va intra in vigoare din 22 mai, interzice circulația autovehiculelor in zone centrale ale Bucureștiului, pe perioada sfarșitului…

- Fiecare transport public in parte – metroul, autobuzul, microbuzul, trenul – va avea propriile masuri de siguranța, dupa data de 15 mai, a declarat Lucian Bode, ministrul Tranporturilor. In privința metroului, Bode a subliniat ca trenurile vor circula la capacitate maxima, astfel incat timpii de așteptare…

- Profesorii nu vor fi afectați de noul cadru pe care Guvernul il gandește pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de șomaj tehnic, scrie hotnews.ro. „(…) in ceea ce privește profesorii, mai ales ca este nevoie de o creștere a activitații profesorilor…

- Papa Francisc a infiintat un fond de urgenta pentru ajutorarea zonelor afectate de coronavirus din tarile in curs de dezvoltare, a anuntat luni Vaticanul. Suveranul pontif a donat drept contributie initiala 750.000 de dolari din fondurile aflate la dispozitia sa si a cerut diocezelor si altor entitati…