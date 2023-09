Stiri pe aceeasi tema

- BMW isi va construi sistemul semi-autonom de asistenta pentru sofer pe tehnologia de cloud computing a Amazon, au declarat marti cele doua companii, transmite CNBC.Sistemul avansat de asistenta a soferului de ultima generatie al producatorului german de automobile, sau ADAS, va fi inclus in gama…

- In primul sau interviu de cand a devenit director financiar, in mai, Walter Mertl a declarat ca BMW a reusit sa creasca cu 3,7% in China in prima jumatate a anului, mai rapid decat cea mai mare piata auto din lume in ansamblul ei si ca se asteapta ca aceasta tendinta sa continue. ”Anticipam si vedem…

- Unul dintre cei mai mari producatori auto chinezi, BYD, vrea sa conduca „noul val” din industrie, care sa demoleze „vechile legende” auto. BYD a folosit un eveniment de saptamana aceasta pentru a marca o piatra de hotar in productie si pentru a sarbatori un scop mai mare: aparitia Chinei ca o putere…

- De la construirea de apartamente pentru noii angajati pana la oferirea angajatilor pensionari de mese gratuite la cantina pentru a-si oferi expertiza, producatorii de arme din Europa Centrala cauta noi modalitati de a face fata celui mai mare boom al cererii pentru produsele lor de la sfarsitul Razboiului…

- Veteranilor din sectorul gazelor din Moldova va fi acordat ajutor in cadrul Fondului pentru sprijinul pensionarilor și lucratorilor din Sistemul energetic, care a inceput sa lucreze in mod activ anul acesta datorita angajaților SA Moldovagaz. Despre aceasta a anunțat președintele Consiliului de Administrație…

- Continue reading Ministerul Educației, cu finanțare DG REFORM și asistența tehnica a OCDE, a organizat ateliere de lucru pentru a analiza impreuna cu actorii-cheie din sistemul educațional implementarea viziunii Romania Educata at Info real.

- Conform acordului, Aston Martin va efectua plati in numerar si va emite 28,4 milioane de noi actiuni ordinare catre Lucid, in valoare totala de aproximativ 232 de milioane de dolari. Trecerea la vehiculele electrice este fenomenal de costisitoare, producatorii de automobile la nivel global angajand…

- SoftOne Romania, parte din SOFTONE Group, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața de soluții și servicii Cloud ERP, CRM și aplicații de mobilitate și facturare electronica, a achiziționat compania QBS Retail & Logistics din Brașov. Noua achiziție a SoftOne Romania marcheaza un pas semnificativ…