Un taxi autonom Waymo al Google, vandalizat şi incendiat la San Francisco O purtatore de cuvant a Waymo a declarat AFP ca sambata, ”un vehicul Waymo in intregime autonom traversa San Francisco, iar o multime l-a incercuit si vandalizat, spargand geamul si aruncand un foc de artificii inauntru, ceea ce a incendiat vehiculul”. ”Vehiculul nu transporta niciun pasager si nu s-a semnalat niciun ranit. Actionam in stransa colaborare cu oficiali locali in domeniul securitatii pentru a raspunde situatiei”, a anuntat purtatoarea de cuvant. In imagini publicate pe retele de socializare apare un vehicul marca Jaguar, alb, inainte de incendiere, oprit pe un drum public, intr-o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

