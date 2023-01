Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in județul Braila. O bacterie extrem de periculoasa a fost gasita in apele Dunarii, in concentrații foarte mari. Oamenii au fost sfatuiți sa nu bea apa netratata. Bacteria, numita Clostridium Perfringens a fost depistata in apa bruta captata din Dunare, la Stația de Tratare Apa Potabila…

- Prime de Craciun de peste 1,5 milioane de lei la Transelectrica, unde acționar majoritar este statul roman, prin SGG / Unii șefi au incasat prime de 16.000 de lei / Transelectrica și-a marit de 5 ori profitul fața de anul trecut pe fondul creșterii prețurilor energiei electrice

- Statul roman ar putea prelua compania aeriana Blue Air. Astfel, 75% din acțiunile transportatorului aerian ar putea fi preluate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAS), in contul datoriilor neplatite, context in care statul va deveni acționar majoritar.

- Compania a pierdut increderea investitorilor, pe masura ce a intensificat cheltuielile si a evoluat catre metavers, a spus fondul speculativ axat pe tehnologie, cu o participatie de 0,1% la Meta, sugerand un plan in trei pasi. Altimeter a spus ca fluxul de capital liber anual poate fi dublat la 40 de…