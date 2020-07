Blue Air anunta intrarea in procedura de concordat preventiv, după ce încasările au scăzut cu peste 100 de milioane de euro Pentru a-și putea onora toate obligațiile catre pasagerii, angajații și partenerii sai și a putea asigura desfașurarea în bune condiții a zborurilor regulate dupa 4 luni de suspendare totala sau parțiala a zborurilor, Blue Air anunța intrarea în procedura de concordat preventiv. Aceasta procedura face parte din strategia de restructurare a Blue Air ca urmare a pandemiei de COVID-19, context care a determinat, în perioada martie-iunie 2020, o reducere cu peste 100 mil. Euro a încasarilor fața de nivelul estimat și planificat pentru aceasta perioada. Concordatul preventiv… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Pentru a-si putea onora toate obligatiile catre pasagerii, angajatii si partenerii sai si a putea asigura desfasurarea in bune conditii a zborurilor regulate dupa 4 luni de suspendare totala sau partiala a zborurilor, Blue Air anunta intrarea in procedura de concordat preventiv. In contextul creat…

- Pentru a-și putea onora toate obligațiile catre pasagerii, angajații și partenerii sai și a putea asigura desfașurarea in bune condiții a zborurilor regulate dupa 4 luni de suspendare totala sau parțiala a zborurilor, Blue Air anunța intrarea in procedura de concordat preventiv. Aceasta procedura face…

- Pentru a-și putea onora toate obligațiile catre pasagerii, angajații și partenerii sai și a putea asigura desfașurarea in bune condiții a zborurilor regulate dupa 4 luni de suspendare totala sau parțiala a zborurilor, Blue Air anunța intrarea in procedura de concordat preventiv. Aceasta procedura face…

- Blue Air aplica procedura șoc de salvgardare. Operatorul romanesc intra in procedura de concordat preventiv, pentru a putea acoperi costurile zborurilor Blue Air anunta intrarea in procedura de concordat preventiv, prin intermediul careia va putea asigura acoperirea cu prioritate a costurilor aferente…

- CT Bus anunta noi reglementari pe perioada starii de alerta.CT BUS informeaza publicul calator ca, pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS CoV 2 , urcarea in mijloacele de transport in comun se face doar folosind usa 1 cea de langa cabina soferului , iar coborarea,…

- PIERDERI MARI… Veste proasta pentru pariorii vasluieni. Casele de pariuri raman inchise si pe perioada starii de alerta si ar putea fi redeschise pe 15 iunie, la urmatoarea faza de relaxare programata de autoritati. Casele de pariuri, cazinourile, agentiile cu “pacanele” si cele ale Loteriei Romane…

- Masurile administrative adoptate in lupta cu virusul SARS-CoV-2 pentru reducerea extinderii acestuia au produs, in mod previzibil, consecinte financiare negative in mediul de afaceri, care s-a confruntat in contextul acestor masuri cu o lipsa de lichiditati. In sprijinul mediului de afaceri…

- "In ceea ce priveste dreptul de care beneficiaza un parinte ca sa stea cu copilul, va fi valabil pana la inceputul vacantei scolare. (...) Va face obiectul ordonantei de urgenta pe care o vom adopta tot joi. Joi practic vom adopta prin ordonanta de urgenta toate masurile care au fost stabilite…