”Ministerul Finantelor a virat, luni, 1 aprilie 2024, in conturile CEC Bank, suma stabilita prin 15.284 titluri de plata emise pana la 31.10.2023 de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Astfel, au fost platite un numar de 15.171 titluri de plata emise de ANRP in baza Legii nr. 165/2013, emise in perioada 20.03.2023 – 30.10.2023, cu seriile de la 180936 la 196221 si un numar de 113 titluri de plata emise de ANRP in baza Legii nr. 164/2014, emise in perioada 20.03.2023 – 26.10.2023, cu seriile de la 54214 la 54326”, a transmis, martis eara, Ministerul Finantelor, intr-un…