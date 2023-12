Stiri pe aceeasi tema

- Blaze continua sa contrazica ”gurile rele”, carel-au acuzat ca și-a abandonat propriul copil. Dupa ce a recunoscut ca și-a inscenat propria desparțire de soția lui, fostul concurent de la Mireasa și-a propus sa le arate oamenilor care l-au jignit ca nu au avut dreptate. Iata in ce ipostaza surprinzatoare…

- Blaze și Izabela au pus punct speculațiilor in urma cu cateva zile și au confirmat ca s-au desparțit. Cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate, dar se pare ca foștii concurenți nu au ramas in relații prea bune in urma separarii, asta dupa ce Izabela a dat de ințeles ca Blaze se afla in Dubai impreuna…

- In timp ce Izabela a ramas in București, impreuna cu fiica ei și a lui Blaze, Jessica Ilinca, fostul concurent a plecat recent in Dubai, acolo unde se afla și in prezent. Fosta concurenta spune ca a vrut sa ii mai acorde o șansa, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre ei, dar nu mai este dispusa…

- Este deja evident faptul ca Alina și Valentin, foștii concurenți de la Mireasa, sezonul 5, traiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Ei bine, dupa ce au anunțat, in vara acestui an, ca vor deveni parinți, cei doi au decis sa faca și pasul cel mare, unindu-și astfel destinele. Iata…

- Elly și Cristian Shonea au format unul dintre cele mai apreciate cupluri pe cand se aflau in casa Mireasa pentru fiul meu, iar cei doi au caștigat sezonul patru. De atunci, au trecut noua ani și par mai fericiți ca niciodata. De curand, au avut un motiv de sarbatoare, caci fosta concurenta a implinit…

- Blaze și Izabela sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit parinți pentru prima data, iar de curand au avut un alt motiv de sarbatoare. Foștii concurenți de la Mireasa au aniversat doi ani de la cununia civila.

- Blaze și Izabela din sezonul 3 Mireasa au o familie superba și se bucura de fiecare moment petrecut alaturi de adorabila lor fiica. Pe 3 octombrie 2023 foștii concurenți ai show-ului matrimonial au aniversat 2 ani de la cununia civila pe care au savarșit-o in afara casei Mireasa, avand in vedere ca…

- In urma cu o zi, la botezul fiicei lui Sese și a Giovanei, Sabrina și Perneș au aparut impreuna la eveniment, dupa o perioada in care s-a zvonit ca nu mai sunt impreuna. Ipostazele in care s-au afișat cei doi la petrecere nu mai lasa loc de interpretari, asta pentru ca s-au impacat.