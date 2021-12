Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom va investi 11 miliarde de euro pana in 2030 pentru reducerea emisiilor de carbon, acesta fiind cel mai mare plan de investitii private in sectorul energetic din Romania. Compania OMV Petrom a anunțat Strategia 2030 a companiei “Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon”, publicata…

- Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), afirma ca dintre cele 21 de listari de anul acesta, 18 au avut loc pe piața AeRO, iar un numar de șapte vin din sectoare care sunt legate de tehnologie, domeniu cu o mare importanța pentru economia romaneasca. Declarația a fost facuta la ceremonia…

- “Teilor Holding, un grup de companii care include lantul de magazine de bijuterii de lux Teilor, Teilor Invest Exchange si compania de intermediere financiara Invest Intermed GF IFN, anunta intentia privind prima operatiune pe piata de capital din Romania. Grupul are in vedere realizarea unui plasament…

- Producatorul de energie electrica Hidroelectrica are un an foarte bun din punct de vedere al rezultatelor financiare, cu venituri de 3,2 miliarde lei in primul semestru al anului, in creștere cu 78% fața de aceeași perioada a anului trecut. Compania, considerata perla sistemului energetic autohton,…

- ”Bento – Intellectually Curious, companie antreprenoriala romaneasca, specializata in dezvoltarea si implementarea de solutii software si furnizarea de servicii de infrastructura IT si Cloud, anunta intentia de listare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Compania are in plan ca actiunile sale,…

- Compania de brokeraj Goldring a lansat pe 20 septembrie „Sunetul banilor in imagini”, un concurs inedit prin care ilustratorii pot realiza caricaturi inspirate din lumea de business, in special din piața de capital. Astazi, 11 octombrie, se da start votului!Sunetul banilor, pe care il percepem…

- Agroserv Mariuța, companie romaneasca de agricultura și deținatoarea brandului Laptaria cu Caimac, raporteaza o cifra de afaceri de 25,6 milioane de lei in primul semestru din 2021, in creștere cu 25% fața de aceeași perioada a anului trecut. Compania, listata pe piața AeRO a Bursei de Valori București,…