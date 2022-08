Bitcoin se depreciază din nou puternic Dupa aceasta depreciere, un bitcoin valora 21.404 dolari (21.218 euro). Criptomoneda s-a redresat putin vineri, dar ramanea volatila. Aceasta depreciere este dificil de explicat, insa ar putea fi vorba despre o declaratie prin care un reprezentant al Bancii centrale americane (Rezerva federala), James Bullard, a anuntat ca aceasta vizeaza o noua crestere a dobanzii directoare, cu scopul de a exercita ”o presiune semnificativa in vederea scaderii inflatiei”. Variatiile valorii bitcoin au devenit previzibile in ultimele luni. Valoarea acestei monede virtuale este corelata cu mediul macroeconomic.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Cea mai valoroasa moneda digitala din lume a atins vineri un varf de 24.412 de dolari, potrivit datelor CoinDesk, cel mai ridicat nivel din mai mult de sase saptamani, revenind ulterior in jurul nivelului de 24.000 de dolari pe unitate. Cresterea Bitcoin a inceput dupa ce Rezerva Federala americana…

- Bitcoin a scazut miercuri la un nou minim de 18 luni, tragand in jos si alte monede mai mici si aprofundand criza pietei declansata in aceasta saptamana de furnizorul de servicii financiare in monede virtuale Celsius, care a blocat retragerile clientilor, transmite Reuters. Cea mai valoroasa criptomoneda…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a scazut cu pana la 7,8%, pana la 20.079,72 dolari pe unitate, cel mai redus nivel atins din decembrie 2020. Bitcoin a pierdut aproximativ 33% din valoarea sa fata de dolarul american, incepand de vineri, coborand cu peste 50% de la inceputul anului. Moneda a…

- Cea mai mare criptomoneda in functie de capitalizarea de pieta a scazut cu 4,8%, pana la 29.827,50 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. In sesiunea anterioara, bitcoin a avansat mai mult de 4%, fiind tranzactionata peste 31.000 de dolari pe untate. Ether a scazut cu 4%, la 1.784,43 dolari pe unitate.…

