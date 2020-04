Stiri pe aceeasi tema

- Un magistrat din cadrul Curtii de Apel Bacau a dat in judecata Ministerul Afacerilor Interne (MAI) si contesta prevederile ordonantei militare care interzice evenimentele religioase. Judecatorul Ioan Petrescu spune ca interdictia ar incalca „libertatea credintelor religioase”

- Senatorul PSD, Niculae Badalau, susține ca nu are nicio legatura cu firma din Giurgiu care a achiziționat materiale sanitare la un preț foarte mare. Badalau ii transmite premierului Ludovic Orban sa ancheteze și va afla ca in spatele unei alte achiziții controversate stau liberalii din Giurgiu.Citește…

- Cei care fac parte din jocul sistemului și ocrotiți de catre el, au primit noi ordine pe unitate de a nu a mai face intalniri de afaceri pe teritoriul țarii, cand este vorba de a primi sau a oferi unele mici atenții pentru diferite contracte incheiate in principal cu statul.Recenta vanatoare…

- Puterea rugaciunii și a semnului sfintei cruci au fost demonstrate științific in urma experimentelor facute de cercetatorii ruși. Aceștia au descoperit ca insemnarea mancarii și a apei cu semnul crucii inainte de masa are un efect purificator imediat.

- A sasea clasata a Ligii 2 a facut sase transferuri in aceasta iarna. Mutarile dau sperante fanilor viola „la mai mult” decat simpla supravietuire in esalon. Printre cele mai importante nume sosite la ASU Politehnica se numara jucatori care cu putin timp in urma evoluau cu succes in elita, Sergiu Popovici…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi se pregatesc de nunta, insa nu au stabilit data exacta cand va avea loc evenimentul. Un lucru este insa clar: vedeta știe cum vor arata rochiile de mireasa.„Eu ma pregatesc pentru nunta. Nu schimb multe rochii, vreo 15-20. Din nunta mea o sa fac un fel de prezentare de…

- Imagini dramatice intr-un bar din Dragașani, judetul Valcea. O angajata a fost batuta cu bestialitate de doi tineri, care i-au furat toti banii incasati si un telefon mobil. Momentul atacului a fost suprins de camerele de supraveghere.O femeie care lucra intr-un bar din localitatea Dragasani, judetul…

- O tanara care urma sa se casatoreasca cu alesul inimii ei a avut parte de un sfarșit crunt, chiar in ziua nunții, fiind ucisa in biserica, sub ochii mirelui, care a fost ulterior rapit.