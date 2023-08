Stiri pe aceeasi tema

- Cu binecuvantarea lui Dumnezeu și prin parinteasca purtare de grija a Inaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, in dupa-amiaza zilei de duminica, 23 iulie 2023, racla care adapostește moaștele Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava a poposit pentru cateva ore in…

- O alta familie suceveana cere acordul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, pentru a face cununia religioasa in curtea Bisericii raspunsul fiind negativ. ”Daca biserica este in proces de renovare și nu se pot oficia slujbele in interiorul acesteia și nu aveți o alta biserica in preajma…

- Cu binecuvantarea lui Dumnezeu și prin parinteasca purtare de grija a Inaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, in dupa amiaza zilei de duminica, 23 iulie 2023, racla care adapostește moaștele Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava va poposi pentru cateva ore in…

- Credincioșii din Frumosu l-au interpelat pe arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, in legatura cu construirea unei biserici noi in comuna. ”Inaltpreasfinția Voastra, ne spuneați cu ceva vreme in urma ca o sa sfințiți un loc pentru construirea unei biserici in Comuna Frumosu. De ce s-a renunțat…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, joi, 29 iunie 2023, pe strazile municipiului Radauți s-a desfașurat o impresionanta procesiune cu moaștele Sfinților Ierarhi Leontie cu sprijinul autoritaților locale. Procesiunea intitulata Drumul Sfantului,…

- Luni, 5 iunie 2023, la Praznicul Preasfintei Treimi, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, la Manastirea „Sf. Ioan Iacob” – Corlațeni Pojorata, s-a pus piatra de temelie pentru o noua biserica cu hramul „Preasfanta Treime”. Dupa savarșirea dumnezeieștii…

- Cei intocmai cu Apostolii, Sfantul Imparat Constantin și mama sa, Elena, au fost praznuiți in cea de-a VI-a duminica dupa Invierea Domnului de tinerii din centrele Ecclesia din orașul Falticeni. Astfel, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, echipa…

- In duminica a V-a dupa Invierea Domnului, in Parohia Adormirea Maicii Domnului din Dorna Arini a avut loc un nou eveniment misionar-catehetic, organizat in cadrul Proiectului Școala de Duminica, prin purtarea de grija a Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților și cu…