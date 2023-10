Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa Rusa iși creeaza propriile companii militare private care recruteaza și antreneaza mercenari pentru razboiul impotriva Ucrainei - transmite Serviciul ucrainean de Securitate (SBU).Una dintre aceste companii de mercenari, care poarta numele "Crucea Sfantului Andrei", funcționeaza…

- Ucraina a lansat peste noapte un atac asupra bazei aeriene Saky in Crimeea ocupata de ruși, au declarat surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) presei ucrainene pe 21 septembrie.O sursa SBU a declarat pentru Ukrinform ca operațiunea a folosit mai intai drone pentru a epuiza sistemele…

- Ramzan Kadirov, aliat loial al lui Vladimir Putin, a publicat duminica un videoclip, despre care nu se știe cand a fost inregistrat, in care catalogheaza drept „minciuni” zvonurile care circula cu privire la deteriorarea starii sale de sanatate, relateaza AFP. Asta, dupa ce zilele trecute Serviciul…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a identificat peste 3.500 de persoane, printre care emisari din Rusia si colaboratorii lor ucraineni, care lucreaza cu autoritatile impuse de Moscova la organizarea alegerilor in regiunile ucrainene aflate sub ocupatia Rusiei.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) si Fortele Navale ucrainene au efectuat o noua operațiune speciala in Marea Neagra, aruncand in aer un mare petrolier rusesc - SIG - care transporta combustibil pentru trupele ruse - scrie, sambata, agentia RBC, citand surse din cadrul serviciilor de informatii…

- Deputatul Yurii Aristov, lider al partidului lui Volodimir Zelenski, Servitorii Poporului, a demisionat din funcție și este investigat de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Acesta a plecat in luna iulie in vacanța cu familia la un hotel de cinci stele in Maldive. A fost o „tradare” in timpul razboiului,…