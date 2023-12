Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Vamala Romana susține ca in ultimele 6 luni, adica pana la data de 13 octombrie, nu au fost inregistrate operatiuni vamale de importuri din Ucraina pentru materii prime agricole, precum grau, porumb, rapita si floarea-soarelui. Anunțul vine dupa ce in piața s-a vehiculat ideea ca Romania…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a participat luni, 27 noiembrie 2023, la deschiderea seminarului privind Uniunea Europeana și politica de extindere, cu titlul Necessary And (Im)Possible: What The Eu Really Thinks About Enlargement, eveniment organizat de think-tank-urile European Council…

- Lucratorii Autoritații Vamale Romane vor desfașura in luna decembrie ample controale pe segmentul importurilor de jucarii, concentrandu-se in principal pe identificarea produselor susceptibile de contrafacere, intr-o perioada a anului in care traficul acestor marfuri crește exponențial, potrivit comunicatului…

- ”Autoritatea Vamala Romana va derula in luna decembrie operatiunea „Pinocchio”, care vizeaza controale extinse privind traficul de jucarii contrafacute. Lucratorii Autoritatii Vamale Romane vor desfasura in luna decembrie ample controale pe segmentul importurilor de jucarii, concentrandu-se in principal…

- Conferinta a servit drept platforma de dialog pentru consolidarea cooperarii intre agentiile de aplicare a legii din Republica Moldova, Romania si Ucraina, in special in ceea ce priveste contracararea criminalitatii transfrontaliere. In data de 23 noiembrie 2023, delegatia Autoritatii Vamale Romane,…

- Rezultatul votului a fost de 519 voturi „pentru”, 79 „impotriva” si 30 abtineri. „Incheiem astazi, in mod oficial, procedura bugetara la care am lucrat in ultimele 6 luni. Sunt bucuros ca am obtinut tot ceea ce am promis la inceputul negocierilor. Am obtinut, in primul rand, un acord pe buget in timpul…

- Chiar și ultima speranța a milioanelor de romani și a sutelor de mii de companii cu capital romanesc (și nu numai), a fost spulberata de Curtea Constituționala a Romaniei (sa o numim inca așa), prin acceptarea ca fiind constituționala a legii privind “reforma” fiscal-bugetara a lui Ciolacu, prin care…

- Editorial semnat de Ambasadoarea SUA Kathleen KavalecRazboiul brutal al Rusiei impotriva Ucrainei a zdruncinat pacea in Europa, a facut mii de victime și a intrerupt aprovizionarea cu alimente esențiale din Ucraina catre restul lumii. Spre marele sau merit, Romania, in colaborare cu Statele Unite,…