Biroul Electoral Județean (BEJ) Bacau a admis contestația primarului Lucian Daniel Stanciu-Viziteu la deciziile Biroului Electoral de Circumscripție Municipal (BECM), care hotarase ca primarul nu mai poate folosi sintagma „Modernizam Bacaul” și nici sigla Primariei, in campania electorala. PER a sesizat BECM ca edilul in funcție folosește sintagma in cauza in campanie, in calitate de […] Articolul Biroul Electoral Județean a decis: Viziteu poate folosi sintagma „Modernizam Bacaul” in campania electorala, precum și sigla Primariei a fost publicat in Ziarul de Bacau .