Partidele politice inscrise in cursa alegerilor locale au ieșit "la munca" electorala din primul minut al zilei de 10 mai, cand a inceput oficial campania. Toata lumea a ieșit la lipit afișe electorale. Cei de la Alianța Dreapta Unita și-au adus șefii naționali la Timișoara, iar la ora zero s-au dus toți in Piața Unirii, ...