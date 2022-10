Frances Orchestre National de Jazz to perform on November 1 at Bragadiru Palace

France's Orchestre National de Jazz (ONJ) under the baton of conductor Frederic Maurin will present on November 1 at Bragadiru Palace in Bucharest their newest recording called "Rituels."