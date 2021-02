Alianta germano-americana vrea ”sa creasca livrarile incepand din saptamana lui 15 februarie”, cu obiectivul de a furniza ”cantitatea de doze asupra careia ne-am angajat in primul trimestru” si a ”pana la 75 de milioane de doze suplimentare Uniunii Europene in al doila trimestru”, in cadrul contractelor in vigoare, a anutat, intr-o declaratie transmisa AFP directorul financiar Sierk Poetting. Acest anunt intervine in ziua unei reuniuni la varf intre lideri germani si mai multe grupuri farmaceutice, in vederea unei incercari de a relansa campania de vaccinare, care intampina dificultati in Germania,…