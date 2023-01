Bing va folosi AI-ul de la ChatGPT Gigantul american Microsoft lucreaza la integrarea sistemului de inteligenta artificiala folosit de ChatGPT in Bing, conform surselor din cadrul companiei citate de The Information. ChatGPT este un chatbot dezvoltat de OpenAI si disponibil pentru public de la finele lunii noiembrie. Acesta este capabil sa raspunda la intrebari si sa realizeze conversatii cat mai natural. Bing va folosi tehnologia din spatele ChatGPT pentru a oferi raspunsuri la cautarile realizate de utilizatori, iar Microsoft spera sa atraga astfel noi utilizatori pentru motorul de cautare care functioneaza de multi ani in umbra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Comisia este ingrijorata in mod deosebit de faptul ca tranzactia ar permite Broadcom sa restranga concurenta pe piata pentru anumite componente hardware care interopereaza cu software-ul VMware”, a spus Comisia intr-un comunicat. Reuters a relatat pe 9 decembrie ca Comisia urma sa deschida o investigatie…

- Surprinzator, numele Anne Bagu s-a clasat anul acesta pe lista scurta a celor mai cautate personalitați și vedete, și asta datorita influenței sale in mediul online. In vreme ce majoritatea influencerilor autohtoni lauda popularitatea lor pe Instagram ori YouTube, tanara care tocmai a implinit 18 ani…

- ”Se pare ca Lapsus$ a folosit tehnici pentru a ocoli o serie de controale de securitate utilizate in mod obisnuit si s-a infiltrat cu succes in mai multe companii din industrii si zone geografice”, a spus DHS. Grupul de hackeri, despre care se stie ca are mai multi membri la nivel global, a fost implicat…

- Ce va face Elon Musk cand si daca Twitter va fi exclus din magazinele de aplicatii din cauza noilor politici, devenite mult mai permisive de cand Musk este la conducere – a fost teoria pe marginea careia s-a discutat mult pe Twitter in ultimele zile. La aceasta intrebare, unii dintre utilizatori au…

- FTC este preocupata de efectele pe care cumpararea Activision Blizzard de Microsoft le va avea asupra concurentei si urmeaza sa ceara blocarea tranzactiei, sustin surse anonime citate de Politico. Reprezentantii agentiei nu au fost convinsi de argumentele aduse de Microsoft in sprijinul achizitiei,…

- Anuntul, primul facut de Amazon de cand institutiile media, inclusiv Reuters, au scris luni despre planurile de concediere, marcheaza o schimbare importanta pentru o companie cunoscuta pentru crearea de locuri de munca si extinde cele mai recente concedieri care au avut loc in sectorul tehnologiei.…

- KFC și-a cerut scuze dupa ce a lansat o promoție la ”pui crocant” in Noaptea de Cristal, comemorarea pogromului nazist din noaptea de 8 spre 9 noiembrie 1938, cand circa 100 de evrei au fost uciși in Germania. “Ziua comemorarii noptii pogromului nazist – Rasfatati-va cu mai multa branza frageda cu pui…

- Potrivit surselor Mediaflux , Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, alaturi de Angelina Jolie și de alți mega-miliardari, petrec Halloween-ul la Castelul Bran intr-o petrecere cu adevarata bogata și unica ce ar avea 140 de invitaț- miliardari și vedete de renume mondial. Totuși, printre aceștia…