Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi elevi care au participat la Olimpiada Nationala de Istorie au ajuns la spital dupa ce au mancat la un restaurant Cel putin sapte elevi, din mai multe judete, care au participat la Olimpiada Nationala de Istorie, desfasurata la Brasov, au ajuns la spital dupa ce au mancat intr-un restaurant…

- Elevii, cel puțin șapte la numar, erau veniți din mai multe județe și participau la Olimpiada Naționala de Istorie, organizata in Brașov. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov a deschis o ancheta, cu toate acestea Inspectoratul Școlar Județean Brașov nu a deschis nicio ancheta considerand ca nu…

- Cel putin sapte elevi, din mai multe judete, care au participat la Olimpiada Nationala de Istorie, desfasurata la Brasov, au ajuns la spital dupa ce au mancat intr-un restaurant din Codlea, scrie Edupedu.ro, citata de News.ro. Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov a deschis o ancheta in acest caz,…

- Cel putin sapte elevi, din mai multe judete, care au participat la Olimpiada Nationala de Istorie, desfasurata la Brasov, au ajuns la spital dupa ce au mancat intr-un restaurant din Codlea, scrie Edupedu.ro. Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov a deschis o ancheta in acest caz, insa nu si Inspectoratul…

- Mai mulți elevi participanți la Olimpiada Naționala de Istorie, desfașurata in Brașov, au acuzat stari de greața luni seara. Aceștia au fost duși de profesori la un restaurant din localitatea Codlea, pentru pranz. La revenirea la hotelurile in care erau cazați, in Poiana Brașov, șapte dintre elevi cu…

- O femeie in varsta de 85 de ani a suferit arsuri pe suprafața corpului, dupa ce a incercat sa aprinda focul in soba cu motorina. Cazul a avut loc in dupa amiaza zilei de 25 martie 2024 intr-o gospodarie din localitatea Țarigrad, raionul Drochia.

- Parinții elevilor protesteaza in fața unei școli din București, dupa ce Antena 3 CNN a prezentat, in exclusivitate, cazul unui copil abuzat de doua ori... The post Un copil a fost abuzat de doua ori in toaleta școlii, in București, iar conducerea a incercat sa mușamalizeze cazul. Zeci de parinți protesteaza…