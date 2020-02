BILLA organizeaza Ziua Recoltei si promoveaza agricultura romaneasca BILLA organizeaza Ziua Recoltei si promoveaza agricultura romaneasca Anul acesta, BILLA isi propune sa reinvie traditia Zilei Recoltei. In perioada 29 septembrie – 05 octombrie, in parcarea magazinului BILLA din Constanta va fi organizat un punct de vanzare de unde clientii isi pot cumpara legumele necesare pentru conservele de iarna. Parcarea BILLA se va transforma pentru o saptamana intr-o adevarata sarbatoare, cumparatorii putand sa aleaga dintr-o varietate larga de legume, la preturi accesibile. „Ideea noastra a fost sa creem un spatiu in care clientii nostri sa poata veni si sa gaseasca… Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

