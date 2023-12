Stiri pe aceeasi tema

- Conform comunicarii Autoritatii pentru Reforma Feroviara si a prevederilor art. 17 din H.G. nr. 1453 2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 ndash; 11 decembrie 2032 in transportul feroviar public de calatori care prevede ca: ,,tarifele stabilite prin ordin…

- Prețurile biletelor s-au majorat de astazi, 12 decembrie, cu indicele de inflație de 8,8%. Anunțul a fost facut de CFR Calatori, dupa ce s-au scumpit tarifele.„Conform comunicarii Autoritații pentru Reforma Feroviara și a prevederilor art. 17 din H.G. nr. 1453 /2022 pentru aprobarea contractelor de…

- Potrivit unei analize realizate de Institutul Național de Statistica (INS), din august, de cand a fost implementat sistemul adaosului comercial plafonat in cazul a 14 grupe de produse alimentare, prețurile acestora au scazut cu 2%. Totuși, spre deosebire de aceeași perioada a anului 2022, exista unele…

- Romania a produs, in primele sapte luni din 2023, o cantitate de titei de 1,636 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 73.700 tep mai mica (-4,3%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și prezentate vineri.

- Romania a produs, in primele sapte luni din 2023, o cantitate de titei de 1,636 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 73.700 tep mai mica (-4,3%) fata de cea din perioada similara a anului trecut. Conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), importurile de titei s-au…

- Romania a produs, in primele sapte luni din 2023, o cantitate de titei de 1,636 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 73.700 tep mai mica (-4,3%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Importurile de titei s-au…

- Aproximativ 9,39 milioane de persoane s-au cazat in structurile de primire turistica din Romania (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in primele opt luni ale anului, in crestere cu 12,3% fata de aceeasi perioada din 2022, in timp ce numarul innoptarilor a fost de 20,488 milioane, in urcare…

- Aproximativ 9,39 milioane de persoane s-au cazat in structurile de primire turistica din Romania (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in primele opt luni ale anului, in crestere cu 12,3% fata de aceeasi perioada din 2022, in timp ce numarul innoptarilor a fost de 20,488 milioane, in urcare…