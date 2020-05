Inca cinci cazuri de Covid-19, satul Ramnicelu a ieșit din carantina, azi dimineața, și crește foarte mult numarul persoanelor aflate in izolare. Sunt cateva dintre reperele evoluției situației de la nivelul județului Buzau, datele fiind raportate oficial de autoritați. „Astazi, 23 mai 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  136 persoane se afla in carantina instituționalizata;  1349 persoane sunt izolate la domiciliu;  In județul Buzau au fost confirmate 158 de cazuri de infectare cu Coronavirus, 39 de persoane fiind declarate vindecate și externate. …