De Paște, buzoienii preferă curcanul. Mieii pleacă la export! Peste 45.000 de miei au fost comercializati si exportati din Buzau in tarile arabe, cu 7.000 mai multi fata de aceeasi perioada a anului trecut. Totuși, la nivelul judetului au sacrificate mai putine animale. Asta pentru ca romanii nu mai apreciaza mieii, ci prefera carnea de curcan. In primavara anului precedent, la nivelul judetului au […] The post De Paște, buzoienii prefera curcanul. Mieii pleaca la export! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

