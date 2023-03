Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat ca bilantul tragic al cutremurelor de luna trecuta din Turcia a ajuns la peste 48.000 de morti. Erdogan a mers duminica in Hatay, provincie afectata puternic de seisme. “In ciuda tuturor eforturilor, au fost locuri in care nu am putut ajunge la timp in primele zile. Sa nu […] The post Bilantul tragic al cutremurelor din Turcia a ajuns la peste 48.000 de morti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .