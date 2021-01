Bilanțul provizoriu al incidentelor din Washington: 4 morți și 14 polițiști răniți Cel puțin 4 morți au rezultat în urma incidentelor din capitala SUA de miercuri seara: doua femei și doi barbați, a anunțat într-o conferința de presa primarul Washingtonului, anunța BBC. Femeia care a fost împușcata facea parte dintr-un grup de mai mulți indivizi care au forțat intrarea în sala de ședința a Congresului, unde se desfașura ședința de confirmare a rezultatului alegerilor. &"Au fost întâmpinați de ofițeri în civil, iar un ofițer a scos o arma și a tras. Femeia a fost dusa la spital unde s-a declarat decesul&", a mai spus primarul.



Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

