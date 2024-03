Trei morti si cel putin patru raniti in atacul rebelilor Houthi asupra unei nave comerciale din Golful Aden

Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul Central al SUA spune ca o racheta balistica anti-nava trasa de rebelii Houthi din Yemen a lovit vasul container M/V MSC SKY II in Golful Aden, provocand „daune”. „Rapoartele inițiale indica ca nu au fost raniți; nava nu a cerut asistența și și-a continuat drumul”, adauga Centcom intr-un…

- Aviația americana susține ca a lovit o racheta sol-aer, pregatita de lansare, a rebelilor Houthi din Yemen, potrivit Sky News.Americanii susțin ca racheta se pregatea sa loveasca o aeronava a SUA, potrivit stiripesurse.ro. Locul de lansare se afla in Yemen, a anunțat Comandamentul Central al SUA. Forțele…

- Aviația americana susține ca a lovit o racheta sol-aer, pregatita de lansare, a rebelilor Houthi din Yemen, potrivit Sky News.Americanii susțin ca racheta se pregatea sa loveasca o aeronava a SUA, conform mediafax. Locul de lansare se afla in Yemen, a anunțat Comandamentul Central al SUA.…

- 27 de morti si 25 de raniti in urma unui bombardament al fortelor ucrainene asupra orasului Donetk27 de persoane au fost ucise și 25 au fost ranite dupa ce forțele ucrainene au bombardat orașul Donețk, controlat de ruși, din estul Ucrainei, a declarat duminica Denis Pușilin, șeful regiunii Donețk…

- Statele Unite și Marea Britanie au lansat in cursul nopții bombardamente in Yemen, ca raspuns la atacurile rebelilor Houthi asupra transporturilor maritime din Marea Roșie. Președintele american Joe Biden a Biden a anuntat ”succesul” loviturilor americane si britanice și a avertizat ca nu va ezita sa…

- Armata Franței escorteaza navele comerciale care reprezinta interese franceze in Marea Roșie, a declarat joi comandantul naval superior al țarii in zona, adaugand ca actualul mandat al Hexagonului nu includea misiunea de aparare in fața rebelilor Houthi, transmite Reuters.

- ACTUALIZARE Cel puțin 14 oameni au fost uciși, iar alți 25 au fost raniți, joi, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul la Universitatea Carolina din Praga, Cehia, relateaza BBC și The Guardian. Atacatorul, un student ceh, a fost eliminat. Atacatorul din Praga ar avea legatura cu doua crime comise…

- UPDATE! Autoritațile anunța zece morți și treizeci de raniți. Atac armat in Praga, soldat cu mai mulți morți și zeci de raniți. Atacatorul a fost eliminat, a anuntat Politia Atac armat la o universitate din Praga, soldat cu morti si raniti. Exista mai multi morti si raniti dupa ce o persoana a deschis…