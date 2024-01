Stiri pe aceeasi tema

- Aviația americana susține ca a lovit o racheta sol-aer, pregatita de lansare, a rebelilor Houthi din Yemen, potrivit Sky News.Americanii susțin ca racheta se pregatea sa loveasca o aeronava a SUA, conform mediafax. Locul de lansare se afla in Yemen, a anunțat Comandamentul Central al SUA.…

- Armata americana a efectuat miercuri dimineața mai multe atacuri in Yemen, distrugand doua rachete anti-nava Houthi care erau indreptate spre Marea Roșie și se pregateau de lansare, a anunțat armata americana intr-un comunicat.

- Guvernul american a afirmat joi ca Statele Unite nu sunt intr-un razboi cu rebelii houthi din Yemen, care sunt sprijiniti de Iran, in pofida atacurilor repetate asupra pozitiilor acestora, relateaza DPA.

- Reprezentanții armatei SUA susțin ca americanii au confiscat arme avansate iraniene, care urmau sa fie livrate gruparii Houthi, potrivit Sky News.Comandamentul central al SUA a declarat ca a confiscat armele convenționale avansate care erau trimise rebelilor Houthi din Yemen. Capturarea armelor…

- Militantii houthi din Yemen au lansat luni inspre Marea Rosie o racheta balistica care a lovit o nava transportoare de containere sub pavilionul Insulelor Marshall, detinuta si operata de Statele Unite, a declarat armata americana. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat ca „la 15 ianuarie,…

- Fortele americane si britanice au efectuat in cursul noptii atacuri aeriene impotriva unor tinte ale rebelilor houthi din Yemen, relateaza Reuters, BBC si SkyNews, citate de news.ro.Agentia de stiri Reuters afirma ca patru surse i-au spus ca au inceput loviturile, conduse de SUA si Marea Britanie.…

- „Niciun loc nu este sigur” in Fașia Gaza, spune șeful Agenției ONU pentru refugiații palestinieni (UNRWA), Thomas White, in contextul in care Israelul a emis un nou ordin de evacuare a civililor din centrul enclavei pe fondul extinderii operațiunii terestre. Agențiile umanitare critica totodata rezoluția…

- Un petrolier sub pavilion norvegian a fost lovit de o racheta „lansata din zona controlata de Houthi in Yemen", au anunțat americanii. Nava nu s-a scufundat, iar marinarii nu au fost raniți, a adaugat sursa menționata, potrivit Sky News. Ulterior, s-a anu