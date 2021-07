Bilanțul morților în inundațiile din Germania crește la 180 O suta optzeci de persoane si-au pierdut viata in inundatiile care au afectat vestul Germaniei in zilele de 14 si 15 iulie, iar in jur de 150 sunt in continuare date disparute sau nu au putut fi contactate, conform celui mai recent bilant comunicat de autoritati, transmite sambata AFP. Precedentul bilant anunta 177 de decedati. Serviciile meteo germane au chemat la vigilenta dat fiind ca pentru acest weekend sunt prognozate din nou ploi in vestul tarii. Landul Renania-Palatinat, cel mai afectat de violentele intemperii care au devastat mai multe localitati, numara 132 de morti, 766 de raniti si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

